Oggi riprendono gli allenamenti. Gattuso vorrà capire la condizione dei 6 infortunati

Ieri giornata di riposo per il Napoli, dopo il rientro da Lisbona, match non disputato vista la positività dei tre calciatori dei lusitani. Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, in vista del lunch-match di domenica contro il Parma. Nell’occasione Gattuso cercherà di avere un quadro completo sulla questione infortuni. Prima di partire per il Portogallo, si erano allenati in palestra: Malcuit, Younes, Ounas, Mario Rui, Llorente e Lobotka. Il tecnico degli azzurri si augura di recuperarne qualcuno per la sfida del “Tardini”, anche se l’undici iniziale sembra fatto, con pochissimi dubbi di formazione

Fabio Mandarini Corriere dello Sport