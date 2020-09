No alle svendite, ma a Giuntoli viene chiesto di alleggerire l’organico

Non ci saranno svendite. Ma a Giuntoli viene chiesto di alleggerire l’organico. Perché il monte ingaggi resta superiore ai cento milioni di euro. E quest’anno senza Champions e, probabilmente senza incassi, sarà indispensabile un equilibrio finanziario. Al Napoli c’è abbondanza. In vari settori. Per esempio sulle corsie esterne. Il contratto di Ghoulam, 4,5 milioni + benefit. Ma di esterni c’è Di Lorenzo, Mario Rui, Malcuit e Hysaj. E va così anche in attacco: Llorente, con ancora 1 anno di stipendio garantito. Younes e Ounas».

Fonte: CDS