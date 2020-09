Niccolò Ceccarini: “Koulibaly? Se resta rinnoverà con il Napoli”

E’ tempo di calciomercato, dove il Napoli cerca prima di vendere e poi eventualmente acquistare nelle prossime due settimane. A Radio Marte è intervenuto Niccolò Ceccarini direttore di Tmw radio. “Milik? C’è l’accordo tra la Roma e il Napoli, credo che almeno 25 milioni li guadagnerà. Koulibaly? Io resto dell’idea che andrà via ma ovviamente non per 100 milioni di euro. Secondo me sarà ceduto per 65-70 milioni. Oggi, con questa crisi economica, riuscire a prendere queste cifre è tanta roba. Magari credo che il Napoli se darà via Koulibaly prenderà un centrale. Ho dei dubbi che faccia delle operazioni sugli esterni, mentre Veretout piacerebbe proprio tanto, così com Szoboszlai. Non so se oggi il Salisburgo lo vuole dare e a che condizioni. L’agente ha detto che per quest’anno resta ma può succedere di tutto. In tal caso però potrebbe partire Demme, così come Maksimovic potrebbe non restare senza rinnovo. Rinnovo Koulibaly? Come il discorso di Lautaro Martinez: il Barcellona non l’ha preso, si chiude il mercato e potrebbe rinnovare. Cessione di Fabian Ruiz? Io non credo proprio. Se arriva un’offerta fuori mercato bisogna cederlo ma deve arrivare. Oggi qualsiasi giocatore è valutato meno rispetto al valore reale. Chiesa? Il Napoli ha sondato il terreno senza fare offerte ufficiali. In condizioni normali la Fiorentina può chiedere 70 milioni per chiedere come il Napoli 100 per Koulibaly, oggi invece meno. Se Koulibaly poi non uscisse, dovranno trovare una soluzione. Hysaj? Siamo avanti per il rinnovo. Giuntoli lavora tantissimo perché ora siamo entrati nei giorni più delicati del mercato, manca poco, ora inizia anche il campionato. Io continuo a pensare che proveranno a cedere Koulibaly al City. Perché Napoli non è la prima scelta di Chiesa? La Juventus l’anno scorso è stata molto vicina al ragazzo, credo che sia l’idea del calciatore quella di poter andare lì. Resto convinto che se dovesse vendere Douglas Costa faranno un’offerta per Chiesa, però oggi arrivano massimo a 40 milioni. Si parla anche del Milan ma in caso di partenza la pista Juventus è quella più importante. Chiesa peraltro ha caratteristiche diverse rispetto a Callejon. Lo spagnolo era abbastanza unico, trovare un giocare con quelle caratteristiche non è facile. Se proprio il Napoli dovesse fare l’esterno farà l’investimento su Boga”.

La Redazione