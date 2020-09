Tutti i settori

La rivoluzione ideologica, avviata al freddo e al gelo, resta lì. Anche a futura memoria, e rappresenta il prezzo pagato per cambiare, per rinnovarsi, per arricchire il proprio centrocampo, irrobustire la difesa, infine per rinfrescare l’attacco, irrorandola dell’energia di Osimhen, divenuto l’acquisto più costoso della storia del Napoli, primato strappato in appena dodici mesi ai cinquanta milioni di Lozano. Fonte: CdS