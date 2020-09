Il Napoli ha già speso 164 milioni di euro: Ora bisogna rientrare

NAPOLI – Se poi la matematica non è un’opinione, l’oro di Napoli è già stato abbondantemente sparso in mezza Europa. Dalla Germania (al Lipsia) sino in Francia (al Lille), facendo un giretto anche in Spagna (al Celta Vigo) e però lasciando qualcosa, anzi tanto, anche in Italia. Il mercato è un’emozione quotidiana, che a volte cancella e spinge a dimenticare il pregresso, persino quando questo è racchiuso in un passato recentissimo. Il Napoli ha già dato, eccome, e da gennaio ad oggi, dal bilancio che finirà inevitabilmente per risentire di tutto ciò che sta capitano nel Mondo, sono volati via 164 milioni di euro e le cessioni di Allan, di Karnezis e dei giovanotti girati in Ligue One hanno avuto la funzione di parzialissimo contrappeso. Fonte: CdS