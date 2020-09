Milik, Veretout e KK: le tre mosse del Napoli

Milik alla Roma, Koulibaly al Manchester City e infine l’assalto a Veretout (e a Sokratis) per chiudere il cerchio. Il mercato non è ancora al suo rush finale, ma è evidente che De Laurentiis fissa i suoi obiettivi da qui al 5 ottobre. Nel quartier generale del City c’è un clima di fiduciosa attesa. Nessuna dichiarazione, profilo bassissimo, ma sono tante le aspettative sul fronte di Koulibaly. Il Napoli continua ancora a non dare una risposta, eppure in Inghilterra aspettano un dietrofront di De Laurentiis dopo il clamoroso no a 60 milioni dell’altra settimana. Queste sensazioni positive sono confortate dai continui contatti tra Ramadani e il presidente azzurro. Ma il rifiuto del City a trattare direttamente con il Napoli tiene in scacco l’operazione. Guardiola cerca un top player in difesa, gioca anche sulla sponda di Gimenez dell’Atletico Madrid ma rischia di rimanere con un pugno di mosche. Anche l’Atletico Madrid, oltre al Psg, si è fatto vivo per Koulibaly. Magari ipotizzando la partenza di Gimenez. Attenzione ai conti: il Napoli tra la stagione 19/20 e quella 20/21 ipotizza un rosso tra 150 e 200 milioni di euro. L’addio di Koulibaly sarebbe una manna per i conti: gli 80 milioni del cartellino più i quasi 36 milioni del triennale. Ma De Laurentiis può anche far slittare l’addio alla prossima stagione, di sicuro non si farà mettere spalle al muro. Fonte: Il Mattino