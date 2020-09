Milik-Roma, cifre dell’affare. Retroscena su Under

Il mercato spesso e volentieri è fatto di colpi di scena, quando sembrava tutto bloccato per Milik, ieri sera arriva la tanto attesa svolta. I due club hanno trovato l’intesa sulla base di 25 milioni, compresi i bonus. Al polacco andrà un ingaggio sui 4,5 milioni, ora dipende da lui. Il giocatore deve decidere se accettare la maglia giallorossa, essere titolare in vista dell’Europeo, oppure restare un anno in Tribuna, sapendo i rischi che corre. Si poteva inserire anche Under e un paio di ragazzi della Primavera, ma il turco fece saltare tutto, quando ha chiesto intorno ai 3,2 milioni a stagione. Ora però c’è da attendere Milik, campo con la Roma, oppure proseguire il braccio di ferro con il Napoli?

Fonte: Antonio Giordano CdS