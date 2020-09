Marrucco: “KK non ha chiesto la cessione, scelta meravigliosa di Mertens”

Fulvio Marrucco, collaboratore di Fali Ramadani procuratore di Koulibaly, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Gestisco alcune pratiche del noto procuratore del franco senegalese. Mi interesso di calciatori da diversi anni e dopo aver fatto una indagine, posso dire con certezza che tutti i calciatori attualmente al Napoli non sono controvoglia in maglia partenopea. Ma vestono l’azzurro con grande gioia e piacere”.

“Nessuno di loro ha chiesto la cessione. Nemmeno Kalidou Koulibaly che sta molto bene in città. Per quanto riguarda Mertens, è l’emblema di quanto detto. Il belga ha fatto una scelta meravigliosa. Nonostante già dal mese di gennaio era libero di accordarsi con altri club invece di quello partenopeo e non l’ha fatto. Forse la società, sotto questo punto di vista, dovrebbe muoversi diversamente. Per non arrivare all’ultimo istante coi giocatori a scadenza contrattuale come purtroppo è capitato”.