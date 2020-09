Maradona Junior: “Milik ha l’accordo con la Roma, Koulibaly potrebbe restare”

A “Il Sogno Nel Cuore” in onda su radio CrC, Diego Maradona Junior: “Milik ha già un accordo con la Roma. E’ una novità importante. Perché, prima d’ora, il polacco aveva sempre chiuso le porte ai giallorossi, in favore della Juve. Adesso c’è aspettare che Napoli e Roma si mettano d’accordo. Si parte da una base di 25 milioni, pagabili in 5 anni. Si tratta di una cifra importante, per un calciatore in scadenza di contratto. E fuori dal progetto del Napoli. Visto che non è stato convocato per le amichevoli contro Pescara e Sporting. Koulibaly potrebbe restare. L’offerta giusta non è arrivata ancora. Nessun club è arrivato ai 70-75 milioni richiesti. Nemmeno l’inserimento del Psg sta cambiando le carte in tavola. Koulibaly si sta spazientendo. Ma le ultime indiscrezioni, parlano della possibilità che il difensore senegalese possa restare ancora a Napoli”.

Fonte: Radio CRC