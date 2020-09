Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Sono sogni altrui. Ma il Napoli non ha intenzione di svalutarli. Né ha voglia di disfarsene. Senza che ne sia riconosciuto il loro valore. Il mercato sarà in divenire. Ed, in caso di partenze, non ci saranno automaticamente degli arrivi. L’eventuale cessione di Koulibaly, un affare da settantacinque milioni (e con risparmio di tredici lordi d’ingaggio) prevede l’immediata scalata a titolare di Maksimovic. Per il quale, il rinnovo, è una possibilità concreta.

Fonte: CDS