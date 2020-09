Il d.s. Giuntoli cercerà di cedere all’ultimo 4 elementi della rosa

Il mercato del Napoli mai come quest’anno non è affatto semplice, visto che ci sono ancora oltre 30 calciatori della rosa e mister Gattuso ne vuole 26 in tutto. In attesa di risolvere quanto prima le questioni Milik e Koulibaly, ci sono 4 calciatori che potrebbero essere ceduti. Malcuit, Ounas, Younes e Llorente. Il terzino francese è legato dal rinnovo di Hysaj, sempre più vicino a dire di sì fino al 2025. Ounas si parlava di inserirlo nelle trattative per Boga o Nandez, ma al momento nulla di fatto. Su Younes ha convinto in ritiro, ma è chiaro che se arriva una buona proposta verrà valutata. Infine la punta spagnola si parla dell’Inter, ma anche piste straniere. Tutte potrebbero essere fatte negli ultimi giorni, per alleggerire la rosa e accontentare Gattuso.

Fonte: Il Mattino