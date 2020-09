Quanto pagherebbe la Roma per Milik? 18 milioni + 7 di bonus. Spalmati sui prossimi 4 anni. In funzione di presenze e gol. Ed una percentuale di rivendita in caso di futura cessione, entro i prossimi tre anni. Alla Roma 15 milioni dalla Juve per Dzeko. E risparmierebbe 6 milioni lordi di ingaggio.

Fonte: Twitter Giovanni Scotto