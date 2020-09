Fulvio Marrucco (avvocato): “Koulibaly, come i suoi compagni, si trova bene a Napoli. Allan è un eccezione”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto l’avvocato, oltre che agente Fifa Fulvio Marrucco. “Il prezzo spesso lo fa il mercato, quindi i presidenti si adeguano, a seconda delle occasioni, o dei singoli calciatori. Al Napoli attuale manca un altro centrocampista, dove è carente di incontristi, per il resto dipende da Koulibaly. Su di lui, rispetto le vostre opinioni, ma posso dire che tutti calciatori in rosa sono contenti di restare in maglia azzurra, nessuno ha detto di volere andare via a tutti i costi. Allan? E’ la classica eccezione che conferma la regola, lui voleva andare via e alla fine è stato accontentato. Su Ramadani, io mi occupo di questioni legali, per il resto sa il fatto suo”.

La Redazione