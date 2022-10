ESCLUSIVA – G. Ciotola (scouting Cagliari): “Gattuso ha saputo gestire le difficoltà e mi fido del suo operato”

Il campionato di serie A sta per iniziare con la curiosità ma anche tante aspettative, però al momento senza pubblico, elemento indispensabile del movimento. Nel frattempo i giovani e le scuole calcio sono pronte a ripartire, con le regole del protocollo. Di questo e non solo ilnapolionline.com ha intervistato Gennaro Ciotola dello scouting del Cagliari.

In tempo di Covid-19, come si sta preparando la scuola calcio in vista della prossima stagione? “Sicuramente non è semplice preparare la stagione, con la pandemia che è sempre in circolazione, ma comunque siamo pronti. Con le dovute precauzioni e il rispetto delle norme del protocollo, non vediamo l’ora che si torni in campo e proseguire nel percorso di crescita”.

Tu fai parte dello scouting del Cagliari e in questi anni diversi giovani hanno debuttato in prima squadra. Merito anche di mister Canzi che è stato per alcuni mesi il vice di Walter Zenga? “Siccome da qualche anno a questa parte , un po’ di giovani hanno esordito in prima squadra , frutto di un lavoro meticoloso del settore giovanile , è il programma societario ben delineato che ha portato tutto ciò , al di là dei fatto che in prima negli ultimi mesi del campionato c’è stato mister Canzi tecnico dei ragazzi in Primavera 1. Per noi è motivo di orgoglio e cercheremo di proseguire su questa strada, per far crescere il vivaio e portarli in prima squadra”.

Il Napoli per il dopo Allan sta seguendo l’uruguaiano Nandez. Per caratteristiche si avvicina al mediano passato all’Everton. Di che giocatore si tratta? “Conosco bene Nandez giocatore di grande personalità ,forte in entrambe le fasi , un altro anno a Cagliari gli farebbe bene per poi approdare. L ‘ anno prossimo in un club di altissimo livello. Per il Napoli sarebbe il sostituto ideale di Allan, per grinta e buona tecnica, ma il presidente Giulini lo considera incedibile”.

Eusebio Di Francesco, neo allenatore del Cagliari, è l’ideale per far crescere i giovani nella squadra sarda? “Di Francesco è un signor allenatore che ama far giocare le sue squadre in una certa maniera , i giovani a Cagliari sono al centro del progetto societario e di Francesco dara’ un ulteriore mano. L’arrivo di Sottil e Zappa, due ragazzi con ampi margini di crescita, potranno dire la loro e il mister saprà far bene, come fece ai tempi del Sassuolo e al primo anno alla Roma”.

C’è grande attesa per Gattuso nel Napoli, dove certamente ha tutto per dimostrare il suo valore. In cosa secondo te può migliorare sulla panchina azzurra? “Gattuso è stato bravo a recuperare un gruppo mentalmente a pezzi. Il Napoli è una signora squadra con interpreti di altissimo livello e Gattuso in pochi mesi ha dimostrato di saper gestire le pressioni di una piazza bella e affascinante come quella azzurra , mettendoci la faccia in ogni circostanza. Il modulo è uno dei temi di questa stagione, però sono certo che il mister saprà trovare i giusti equilibri”.

Domenica ci sarà la sfida al “Tardini” contro il Parma, occasione per riscattare la sconfitta dello scorso anno. Che tipo di sfida ti aspetti? “Parma e’ sempre stato un campo ostico , è rimasta l’ossatura della squadra dello scorso anno. In più ora hanno un allenatore come Liverani con idee propositive e di livello , ma sono sicuro che il Napoli partirà a mille, ed espugnerà il Tardini”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

