Maradona Jr: “Napoli su Veretout, cessione KK complicata”

Diego Maradona Junior, conduttore di “Un Sogno Nel Cuore”, trasmissione sportiva in onda su Radio Crc ha rivelato alcuni retroscena sul mercato azzurro: “Il Napoli si è lanciato all’inseguimento di Veretout, ma la Roma spara alto. Per cedere il centrocampista i giallorossi chiedono 38 milioni di euro, si potrebbe chiudere a 35. Per me Milik è destinato alla Roma. Ha ancora una piccola speranza di approdare alla Juve, ma Pirlo tiene in considerazione altre scelte come Suarez e Dzeko. Si fa sempre più complicata la cessione di Koulibaly, che tiene bloccato il mercato del Napoli”.