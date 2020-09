Alvino: “De Paul-Napoli? Trattativa mai iniziata, su Maksimovic invece…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Porompomperoperò: “Rodrigo De Paul al Napoli? E’ una trattativa mai iniziata, fidatevi. Per quelle che sono le mie informazioni, la verità è che non c’è nulla. Il mercato, però, è dinamico e non statico”.

“Al Napoli, De Paul verrebbe utilizzato come nuovo José Callejon? Io sono un suo fan, è un calciatore duttile, può giocare in qualsiasi ruolo: anche in quello che fu proprio di Callejon. Nikola Maksimovic può partire? Per il difensore serbo, adesso, si ragiona sul rinnovo. Il mercato è dinamico, lo ripeto: non è statico, è molto mutevole. Ad oggi, le posizioni sono ancora rigide, quindi faremo le nostre valutazioni giorno per giorno”.