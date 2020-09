De Maggio: “Bomba di mercato: Milik alla Roma, ecco le cifre”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Devo darvi subito una bomba di mercato, Arek Milik è veramente ad un centimetro dalla Roma. C’è stata la svolta, in questo momento. Il calciatore polacco si è convinto della nuova destinazione ed accetterà la compagine giallorossa. Il Napoli è pronto a chiudere l’affare a venticinque milioni di euro più bonus la cessione del bomber”.

“Il bomber polacco è pronto a dire sì alla sua nuova squadra, sono stati superati gli ostacoli e ci potrebbe essere l’annuncio nelle prossime ore. La bomba di mercato riguarda proprio il centravanti che non ha accettato il rinnovo contrattuale con il club partenopeo, la Juventus prenderà Dzeko, per cui, Milik prenderà il suo posto in maglia giallorossa. Vedremo nelle prossime ore le novità che arriveranno. Quello che possiamo dire adesso, è tutto fatto per la cessione di Milik alla Roma”.