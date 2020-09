Club in contatto – Per Luperto ci potrebbe essere l’ipotesi Genoa

Non riesce a trovare spazio in azzurro, Sebastiano Luperto. Con la gestione Gattuso il difensore non è mai stato impiegato in nessuna gara ufficiale, mentre un po’ meglio era andata quando in panchina sedeva mister Ancelotti. Il suo futuro, per questo motivo, stando a quanto si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, quasi sicuramente sarà lontano da Napoli. Il centrale è monitorato e seguito costantemente dal Genoa, che dovrebbe arricchire il proprio reparto arretrato dopo il rientro di Goldaniga dal Sassuolo. I dialoghi con il Napoli sarebbero continui e sembra farsi largo con sempre maggiore insistenza l’ipotesi di un prestito per l’ex difensore dell’Empoli, che andrebbe così a puntellare la retroguardia del Grifone.