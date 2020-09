Chiambretti: “Napoli? La squadra è forte, deve fare quel salto in più”

Su Radio Marte, è intervenuto Piero Chiambretti, conduttore televisivo, ecco le sue parole: “Napoli? Quando si parla del Napoli si parla sempre di De Laurentiis. La caratura del Presidente è forte, nel bene o nel male. Lui fa, disfa, compra, cita. La storia di Milik è ancora in bilico, Osimhen mi sembra un grande acquisto. Poi c’è Gattuso, a cui il Napoli si deve attaccare. La squadra è forte, deve sempre fare quel salto in più e speriamo che quest’anno possa stare sempre davanti in questo campionato condizionato dal pallone.

Posso rassicurare tutti i tifosi di calcio, perché lo sono anche io e non sono stupido. Se avessi voluto fare un programma di varietà non avrei accettato la proposta di Tiki Taka. Ho accettato per scommessa, la mia vita è cambiata per motivi tragici che ormai si sanno. Immagino un Chiambretti pre coronavirus e uno post. L’idea di partecipare a questo programma mi ha entusiasmato e mi ha al tempo stesso preoccupato, cerco di fare bene le cose. Tiki Taka parlerà di sport e di calcio. Poi che io abbia la mia vena ironica e una velocità di esecuzione alla Paolo Rossi è un altro discorso. La prima puntata sarà una puntata zero, poi dalla seconda e dalla terza metteremo a punto il programma che dovrà essere particolare, originale, dare notizie, dire cose che altri non dicono. Seguiremo il Napoli con molta attenzione, così come tutte le altre. Anzi, mi auguro che le squadre di seconda fascia possano rientrare anche nel nostro programma laddove faranno risultati o discussione. In bocca al lupo a Raffaele ma anche al sottoscritto! La prima la possiamo anche sbagliare, giusto provare schemi e andremo all’attacco. Io giocherò con il 4-2-4: farò tanti gol ma ne prenderò qualcuno per lo spettacolo. La prima puntata inizierà alle 23:35, 23:40 e finirà intorno all’1:15. Non credo che finiremo molto tardi, ho chiesto all’azienda di inziare prima e finire prima. Noi iniziamo quando finisce la prima serata che ha sempre un film, quindi la durata del film condiziona la nostra partenza. Fosse per me andrei in onda alle 21:00 ma essendo un programma di élite può andare bene”.