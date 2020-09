Il 5 Ottobre si giocherà il big-match per la serie A femminile per il vertice, Milan-Juventus, ovvero Sara Gama contro Giacinti, ma anche tra i due tecnici Ganz e Guarino. In occasione di questo importante match, il palcoscenico, sarà, come riporta Sky Sport 24, lo stadio “San Siro”.

La Redazione