CALCIO FEMMINILE – Il San Marino Stadium apre le porte alla serie A

Nell’attesa di portare a casa i primi punti in campionato, per il San Marino Accademy, c’è un’importante notizia in vista della prossima sfida contro la Florentia. La squadra di mister Conte giocherà al San Marino Stadium, stadio della compagine maschile, con l’auspicio che possa portare fortuna alle bianco-blu. Dopo San Siro, un altro stadio di prestigio per il movimento femminile.

Fonte: San Marino Accademy facebook