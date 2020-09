Bonsignore: “Le trattative Milik-Roma e Dzeko-Juve si stanno sbloccando”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport: “Suarez vuole tutte le sue spettanze, in caso di addio. C’è anche il fattore Messi, che non sottovaluterei, continuano ad arrivare voci di un Messi che preme per far rimanere Suarez. I due sono legati da una profonda amicizia, quindi ci sta che l’uruguaiano resti con i blaugrana. Ancor più si sta sbloccando Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma, sono giornate decisive. Dybala? Non discute, ma la Juve ha un problema numerico in attacco. Higuain è andato via, Douglas Costa e Bernardeschi spesso infortunati, hanno bisogno di un attaccante di spessore come Dzeko. Per me arriverà anche un altro: Dzeko e Kean”.