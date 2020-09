Albarella: “L’obiettivo del Napoli è quello di voler costruire dal basso”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico, ecco le sue parole: “Osimhen ha grandi potenzialità, dovrà essere messo nelle condizioni di esprimere al meglio le sue caratteristiche. Il Napoli cercherà in qualche modo di costruirgli il gioco su misura e fargli sfruttare al meglio le sue potenzialità. Tutte le squadre hanno dovuto trovare un compromesso, la stagione passata è finita quasi un mese fa, molti giocatori sono andati in nazionale e a 10 giorni dall’inizio del campionato si sono trovati a prepararsi. Il Napoli, come tutte le big, dovrà convivere con un calendario pieno e deve saper gestire il turnover: solo così troverà una condizione accettabile. L’obiettivo del Napoli è quello di voler costruire dal basso, perché con la proprietà di palleggio, riesce quasi sempre a fare il 2 contro 2 o 3 contro 3, una delle armi più dolorose”.