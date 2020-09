A Parma esordio in campionato per Osimhen. Il partner potrebbe essere Mertens

Il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti in vista della sfida di domenica alle ore 12,30 allo stadio “E. Tardini” di Parma contro la squadra di Fabio Liverani. C’è grande attesa, non solo per vedere all’opera gli azzurri, ma anche per l’esordio di Victor Osimhen. L’importante investimento del presidente De Laurentiis, dove ci si attendono gol e belle giocate. Nel pre-campionato la punta ex Lille, ha mostrato spunti interessanti, meno solo con il Pescara, ma ci sta in un percorso di crescita. Ai suoi lati Insigne a sinistra, mentre a destra potrebbe esserci Mertens, uno dei temi della stagione, far giocare entrambi, altrimenti è pronto Politano sin dal primo minuto.

Fonte: Fabio Mandarini CdS