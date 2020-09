UFFICIALE – Wyan Sampson passa al San Marino Academy

Il San Marino Accademy, ultimo in classifica assieme al Napoli femminile, in attesa di sbloccarsi in campionato, piazza un colpo importante per la difesa. Si tratta di Vyan Sampson, difensore inglese classe 1996. Molto forte fisicamente, la giocatrice di origini giamaicane predilige il piede destro e vanta un passato all’Arsenal, con cui ha fatto il debutto in prima squadra nell’ottobre 2014 e con cui ha vinto la FA WSL Cup nel 2015. Tesserata poi con il West Ham, Sampson è approdata nel 2019 al London City Lionesses, con cui ha disputato la Championship, ossia la seconda divisione del campionato femminile inglese. A livello di Nazionali ha giocato nell’ Under 17 e nell’Under 19 dell’Inghilterra; nel primo caso ha a curriculum anche un gol, segnato a Israele.

Fonte: San Marino Accademy facebook