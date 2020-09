Spadafora: “Io tengo molto allo sport di base, non soltanto la Serie A”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Amichevoli a porte aperte? De Laurentiis vive in un mondo a sé. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro insieme al Cts per la riapertura degli stadi. Quest’anno sono state stanziate il doppio delle risorse di quello precedente. Sono almeno 140 milioni di euro quindi contiamo di finanziare almeno 350 progetti in tutta Italia. È un buona opportunità, consiglio di non perdere quest’occasione. Da quando è finito il lockdown io sto andando in giro per questa ripresa dello sport un po’ lenta e un po’ complicata, ma che comunque ci sta dando delle soddisfazioni. Questo è l’unico modo per far ripartire davvero il Paese. Io tengo molto allo sport di base che non sia soltanto quello di Serie A, perché c’è quel tessuto che permette di coinvolgere migliaia di ragazzi e che offre loro un indirizzo da seguire. Lo sport di base, finché sarò io Ministro, sarà per me un punto di azione.”