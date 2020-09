Rinnovo Maksimovic – In casa Napoli a breve si riprenderà a parlarne

Sembrava cosa fatta il rinnovo di Nikola Maksimovic, poi quai inaspettatamente, la trattativa si è bloccata. Ora, stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, in vista della molto probabile cessione di Koulibaly, la cosa potrebbe proseguire quasi in automatico. A tutto questo va aggiunto che il difensore serbo ha molto mercato, ma non vorrebbe lasciare Napoli e che ha dalla sua parte la stima di Gattuso. Maksimovic, alla ripresa dopo il lockdown, è stato senza dubbio uno dei migliori in casa Napoli. Quindi, del suo rinnovo si potrebbe tornare a parlare veramente tra pochissimo.