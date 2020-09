Rienzi (pres. Codacons): “Covid-19? Denunciati De Laurentiis, Briatore e non solo”

Carlo Rienzi, Codacons, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il Codacons ha denunciato, per dolo eventuale, oltre 50 persone che in Italia hanno fatto il giro portando il Covid a spasso. Quando veniamo a conoscenza di fatti come quelli di De Laurentiis, via stampa, abbiamo il dovere di denunciarlo, poi la giustizia farà le sue valutazioni. Con lui anche Briatore, ma non solo. Si tratta di una denuncia cautelativa, speriamo non sia così. Non siamo in ricerca di notorietà, abbiamo 90 citazioni al giorno sulla stampa, abbiamo un dovere, previsto dalla Corte di Cassazione: se siamo a conoscenza di un fatto che va contro la legge, dobbiamo denunciarla. Sul piano giuridico, l’epidemia è un reato di pericolo. Non devo dimostrare che una persona ha infettato un’altra, ma ci penserà la magistratura a prendere una decisione. Costi per la collettività? Ha un costo dovuto perché la legge lo prevede. Sono maggiori i costi fatti per tutti coloro che erano all’assemblea di Serie A. Non ci aspettavamo tutto questo clamore, ma sia da monito anche per gli altri”.