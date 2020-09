Nicolò Schira: “Passi in avanti per il rinnovo di Maksimovic”

Dopo le ultime notizie inerenti al rinnovo di Hysay, il Napoli pensa anche al difensore serbo Nikola Maksimovic. Ecco gli ultimi aggiornamenti su twitter di Nicolò Schira. “Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendio per prolungare il contratto. Ramadani chiede ancora di più per il suo assistito, ma parti in avvicinamento”.

La Redazione