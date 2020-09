Il Napoli e Koulibaly, ogni momento si parla di un suo addio in azzurro, anche quest’estate, ma anche in questa sessione di mercato, si prospetta la sua permanenza. Il Manchester City e il Psg sono sempre lì pronte per il suo acquisto, soprattutto il club inglese, ma nessuno è arrivato a 75 milioni, bonus compresi. Ora se non arrivano gli affondi, alla fine l’ex Genk potrebbe anche restare per il più classico dei colpi di scena.

Fonte: Gazzetta dello Sport