Milik apre alla Roma, ora si tratta come vuole lui! Minusvalenza per DeLa

Riprende quota il trasferimento di Milik alla Roma. Pronta l’offerta di 4.5 milioni a stagione (5 con i bonus) e in tal senso si va verso l’apertura del centravanti polacco (che si era irrigidito sulle sue posizioni dopo non essere stato convocato contro il Pescara), intanto è ripreso il discorso tra i due club sulla base più o meno di 25 milioni. Under non entrerà nella trattativa e c’è ora da trovare l’intesa tra Napoli e Roma sulla cifra dell’operazione. Fonte: Il Mattino