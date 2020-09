Lo Sporting voleva agire di furbizia senza un comunicato ufficiale

Il momento storico è quello che è, inutile negarlo, e proprio per questo quando è iniziata a circolare la voce dei tre giocatori dello Sporting positivi al Covid-19, il club azzurro ha subito iniziato a puntare i piedi. Giustamente, certo. Perché mettere a rischio i giocatori a una settimana dall’inizio della stagione e per di più per una gara amichevole, sarebbe stato eccessivo. Non della stessa opinione, invece, il club portoghese che fino all’ultimo ha sperato di poter scendere in campo e sfidare il Napoli. In un primo momento, infatti, lo Sporting non ha fatto alcun comunicato ufficiale per informare dei tre giocatori positivi, ma si è limitato a far sapere che i giocatori infetti – Cristian Borja, Nuno Santos, e Rodrigo Fernandes, tutti e tre asintomatici – erano stati individuati e isolati per tempo e che attendevano solo i risultati dei tamponi effettuati sul resto della squadra: se non di fossero stati altri casi positivi, la partita si sarebbe potuta svolgere regolarmente.

Fonte: Il Mattino