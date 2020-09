L’appuntamento azzurro a Castelvolturno è per domani

Il viaggio in Portogallo non ha visto la squadra azzurra scendere in campo contro lo Sporting Lisbona. In casa lusitana alcuni calciatori sono difatti risultati positivi al Covid 19 e la gara di conseguenza, annullata. Tornati ieri sera in Italia, oggi giornata di riposo per il Napoli, come si apprende dal sito ufficiale della società. La preparazione riprenderà domani al Training Center di Castelvolturno in vista dell’inizio della Serie A 2020/21. Il campionato azzurro comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).