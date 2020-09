In settimana l’affondo della Roma per Milik. Il Napoli “resta” con 3 centravanti

Il discorso potrebbe sbloccarsi in questa settimana, saltata l’opzione Juve, quella gradita dal primo momento dal centravanti del Napoli, ora l’opportunità più concreta è quella di un trasferimento in giallorosso e la situazione è legata al discorso della cessione di Dzeko: la Roma infatti affonderà in maniera definitiva solo appena sarà sicura la cessione del centravanti bosniaco (c’è la Juve). Milik è fuori dal progetto tecnico azzurro, non è stato convocato per le ultime due amichevoli: Arek ha il contratto in scadenza 2021 ma per lui in azzurro non ci sarà più spazio anche se restasse. Al centro dell’attacco il Napoli ha puntato per la prossima stagione su Osimhen, Mertens e Petagna. Fonte: Il Mattino