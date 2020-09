Hysaj: Passi in avanti per il prolungamento del contratto

Prosegue la trattative per il rinnovo di Hysaj, passi avanti in tal senso. Discorso a buon punto per il prolungamento fino al 2025 ma le parti dovranno aggiornarsi ancora per mettere a punto l’intesa. Il Napoli ha deciso di puntare ancora sul difensore albanese che ha il contratto in scadenza nel 2021. Fonte: Il Mattino