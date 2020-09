G. Di Marzio: “Intesa Napoli-Roma. Ora la palla passa a Milik”

Il mercato del Napoli è sempre legato alle cessioni, soprattutto per Milik, un caso davvero intricato. Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, aggiorna in tempo reale durante la trasmissione. “Possiamo dire che il Napoli e la Roma hanno raggiunto un’intesa di massima per Milik. La basa è 3 milioni di prestito, + 15 milioni + 7 di bonus facilmente raggiungibile. Ora è il polacco che deve decidere se accettare o meno. Su questo ancora non c’è stata una sua risposta, attende sempre la Juventus. I giallorossi tra l’altro gli offrirebbero un contratto di cinque anni e un ingaggio da oltre 4,5 milioni, Milik entro un paio di giorni prenderà una decisione. Se accetta Dzeko andrà alla Juventus”.

La Redazione