Fabio Liverani (all. Parma): “Contro il Napoli partiamo sfavoriti, ma curioso di affrontarli”

Il Parma ieri in un test amichevole contro il Genoa, a porte chiuse, per il Covid-19, ha vinto per 1-0, grazie alla rete di Karamoh. I ducali ora si alleneranno in vista della sfida contro il Napoli di domenica alle ore 12,30. A fine gara le parole dell’allenatore Fabio Liverani. “Sono curioso nell’affrontare la squadra azzurra, loro avranno il vantaggio di aver confermato la guida tecnica, mentre noi siamo ancora un work in progress. Sono certo che abbiamo ampi margini di crescita, però domenica vedrò a che punto è la condizione dei miei giocatori”.

La Redazione