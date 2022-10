ESCLUSIVA – Stephanie Galluccio (att. Pomigliano): “Dopo il Tavagnacco siamo pronte per la trasferta di Cesena”

Ieri pomeriggio esordio casalingo per il neo promosso Pomigliano femminile allo stadio “Ugo Gobbato” contro il Tavagnacco. La compagine campana pareggia 2-2, mostrando a tratti anche interessanti spunti, contro una compagine esperta. A fine gara ilnapolionline.com ha intervistato la punta della squadra campana Stephanie Galluccio, autrice del secondo gol, sul momento del Pomigliano e sul prossimo match contro il Cesena.

L’esordio in campionato contro il Tavagnacco avete ottenuto un pari in casa. Come va giudicato il 2-2 contro le friulane? “Come hai detto tu siamo una neo promossa, perciò ci stanno questi alti e bassi nel corso della partita. E’ chiaro che ci sarebbe piaciuto iniziare con un successo nel debutto casalingo. Dopo il mio gol, tra l’altro segno di sinistro non il mio piede, ci speravamo fortemente, ma così non è stato, però siamo soddisfatte della prestazione”.

In estate sono arrivate molte calciatrici di esperienza e ci sono diverse giovani. Dove potete arrivare in campionato? “Giustamente come hai detto tu, è un mix di giovani e di noi “anziane”, ma che abbiamo voglia di giocarcela sempre ogni gara. Noi siamo una neo promossa, ma con questo atteggiamento mostrato ieri contro il Tavagnacco tutto è possibile”.

Restando al Tavagnacco, dopo il vantaggio, avete subito la loro tecnica, oppure ha fatto la differenza il caldo? “Prima della gara c’era la sensazione che le friulane forse nettamente più forti di noi, sul piano tecnico, ma questo ieri pomeriggio non si è visto, anzi. La nostra squadra se l’è giocata al massimo, forse loro avendo più esperienza di noi, hanno saputo gestire certi momenti del match. Nel complesso però abbiamo dato segnali importanti in vista della stagione”.

Domenica affronterete il Cesena, non si sa se in casa loro o in campo neutro. Che tipo di sfida ti aspetti? “Come ogni partita, soprattutto in trasferta, non sono mai semplici. Il Cesena è stata sconfitta per 2-0 dal Ravenna, perciò avranno voglia di riscatto. Noi ci godiamo questo risultato positivo, poi inizieremo a pensare alla sfida contro le romagnole. L’obiettivo è ripetere la sfida giocata contro il Tavagnacco ed ottenere un buon risultato per proseguire il nostro percorso in campionato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

