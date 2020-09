Due nomi importanti se Ghoulam lascia il Napoli

Se dovesse arrivare qualche offerta importante per Ghoulam si aprirebbe anche la trattativa per la sua cessione e al suo posto potrebbe arrivare il giovane terzino polacco Karbownik del Legia Varsavia. Il nome forte è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, operazione questa che potrebbe eventualmente prendere quota con la formula del prestito. Non è da escludere che il terzino franco-algerino, possa anche restare in azzurro, visto che le ultime sfide le ha giocate dal primo minuto, compreso a Parma, se Mario Rui, non fosse al 100%, visto la botta presa contro il Pescara.

Fonte: Il Mattino