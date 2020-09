Della Frera: “Scongiurato ogni tipo di rischio della Serie A? Per me sì”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Della Frera, membro AIC della commissione medica FIGC, ecco le sue parole: “In caso di positività prima della partita, tutti coloro che sono negativi con il test rapido, possono scendere in campo. Chi risulta positivo torna a casa, come malato. Quello del Napoli è un caso diverso. Nonostante la nostra richiesta di fare un test ogni 7 giorni, vista la situazione epidemiologica, il CTS non ha ritenuto fosse giusto e resterà vigente dunque il protocollo che prevede i test ogni 4 giorni. In caso di positività la squadra va in ritiro, il calciatore positivo viene isolato ed i tamponi fatti ogni 48 ore. I test rapidi prima della partita vanno fatti solo in caso di positività. Scongiurato ogni tipo di rischio della Serie A? Per me sì. Nessuna partita viene sospesa, sarebbe un caso diverso se si trova un numero di positivi che non consentirebbe lo svolgimento della partita. PSG? Non entro nel merito, da noi, passato il periodo estivo in cui i calciatori hanno passato le loro vacanze, rientrando nel gruppo squadra, speriamo di rientrare ancora nella casistica della precedente stagione”.