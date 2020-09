Corbo: “Per un nuovo Napoli servono centrocampisti per il lancio lungo”

A Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Gattuso avrà già soluzioni per completare la rosa. Io osservo e commento in base ai fatti: ieri se si fosse giocato a Lisbona, Osimhen non avrebbe giocato, non era previsto in campo. Nella prova generale non avrebbe giocato il calciatore più importante della campagna acquisti. La squadra deve ancora essere convertita a un gioco razionale.

Il Napoli deve avere un’idea di squadra. Se compra Osimhen si deve pensare che voglia completare la squadra esaltandola con un contropiedista e quindi non dovrebbe ostinarsi in un palleggio elegante ma improduttivo. Per realizzare un nuovo Napoli serve sì Osimhen ma soprattutto dei centrocampisti in grado di dare il lancio lungo. Ora c’è Demme che con la sua razionalità ha cercato di supplire alle difficoltà, è stato un buon giocatore quando il Napoli doveva stare chiuso in difesa ma 30 metri più avanti ha perso quota nella sua corsa i posti più alti. Non si dava forza all’attacco e protezione alla difesa. Il Napoli ha subito tanto e segnato poco”.