Il Napoli in questi giorni è impegnato su più fronti, cessioni, eventuali acquisti, ma anche rinnovi. Su qurst’ultimo aspetto ci sono importanti novità per quanto riguarda Contini. L’ex portiere della Primavera è davvero ad un passo dal rinnovo per 5 anni con il club azzurro. Mancano pochi dettagli, però ci siamo per l’ex estremo difensore anche della Virtus Entella.

Fonte: Longari Tmw