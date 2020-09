CALCIO FEMMINILE – E. Linari e Giacinti: “Israele? E’ più importante la salute”

Ieri sera è stato ufficializzato il rinvio del match dell’Italia contro Israele, visto che a causa del Covid-19, la squadra ospite non è potuta partire. Per la data del recupero si saprà nelle prossime ore. Elena Linari e Valentina Giacinti hanno detto la loro sul rinvio della sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei 2021 in Inghilterra.

”Dispiace non poter cominciare la stagione giocando giovedì ma la salute viene davanti a tutto e il nostro obiettivo è molto più grande di una singola partita: perché vogliamo qualificarci per gli Europei a punteggio pieno e per fare grandi cose”. Così Elena Linari

”E’ un peccato non poter giocare anche perché è passato molto tempo dalle ultime gare disputate – ha sottolineato un’altra giocatrice-simbolo quale Valentina Giacinti – Vorrà dire che affronteremo la sfida con la Bosnia ancor più motivate, contando sulle nostre armi che sono la forza del gruppo e la grande voglia di vincere. E’ da qui che puntiamo a ripartire”.

Fonte: Ansa.it