Branconaro: “Fare 2 tamponi a settimana, è una sofferenza per le casse delle società”

Francesco Branconaro, presidente commissione medica FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “È vero che tanti tamponi di seguito possano far male, nella misura in cui la mucosa dovesse essere irritata. È molto fastidioso, in effetti, ma è evidente che il calcio oggi è il lavoro più attenzionato del nostro Paese. Ci auguriamo che presto le curve epidemiologiche tornino a livelli positivi, dopodiché speriamo venga accolta la richiesta di fare i test ogni 7 giorni. Il rischio 0 non esiste, l’abbiamo detto dai primi giorni di marzo. Per il calcio la percentuale di positivi, in questi gruppi ben controllati e sorvegliati, è molto confortante. LegaPro? Si è adeguata a questi protocolli che valgono per il calcio professionistico. Ovviamente c’è un tema economico: fare 2 tamponi a settimana circa, è una sofferenza per le casse delle società. Finché le regole saranno queste, la LegaPro metterà davanti la salute degli atleti, quindi si sono organizzati molto bene dal punto di vista sanitario”.