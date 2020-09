L’agente del terzino brasiliano Fernando Garcia, ha parlato ad Inside Futbol del possibile ritorno in Serie A del suo assistito: “Juve, Inter o Napoli? Non posso dire niente ma il ritorno in Italia è una possibilità”. L’esterno del Chelsea è uno dei giocatori più seguiti tra le big italiane, con Juventus, Inter e Napoli che avrebbero effettuato dei sondaggi per riportarlo nel Belpaese.