A buon punto la permanenza di Hysaj sulla fascia destra. Veretout? Troppo caro

Prosegue la trattative per il rinnovo di Hysaj, passi avanti in tal senso. Discorso a buon punto per il prolungamento fino al 2025 ma le parti dovranno aggiornarsi ancora per mettere a punto l’intesa. Il Napoli ha deciso di puntare ancora sul difensore albanese che ha il contratto in scadenza nel 2021. A centrocampo l’obiettivo principale resta Veretout della Roma ma il discorso resta in stand by, il club giallorosso non vuole cederlo e la valutazione è di 40 milioni, alta per il Napoli. L’esterno che piace di più resta Boga del Sassuolo ma tutto dipenderà dalla volontà del club neroverde di cederlo e sulla richiesta economica. Un’idea può essere quella di Deulofeu del Watford, ex del Milan, retrocesso dalla Premier League con il club inglese, operazione questa che si potrebbe chiudere solo in prestito.

Fonte: Il Mattino