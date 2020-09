Era nell’aria, ma ora si può dire che la sfida di Lisbona tra i padroni di Sporting e il Napoli, è annullata per la positività dei tre calciatori lusitani, come riportano i colleghi de ilnapolista.it. Gli azzurri rientreranno nella notte per poi prepararsi nei prossimi giorni in vista della sfida di domenica prossima contro il Parma alle ore 12,30. I calciatori positivi sono: Rodrigo Fernandez, Pote e Nuno Santos, si attendono i tamponi del resto della squadra.

La Redazione