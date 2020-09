UFFICIALE CALCIO FEMMINILE – Rinviata per il Covid-19 Italia-Israele

Si sarebbe dovuto giocare il 17 Settembre al “Castellani” di Empoli, fischio d’inizio alle ore 2,045, la sfida valevole per le qualificazioni per i prossimi Europei in Inghilterra 2021, tra l’Italia e Israele, ma il match verrà rinviato. La squadra ospite resterà in patria per il lock-down, perciò si giocherà a data destinarsi. Le azzurre resteranno a Coverciano per prepararsi per la gara in Bosnia-Erzegovina il 22 Settembre alle ore 16,00 a Zenica.

Fonte: figc.it