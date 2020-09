E’di pochi minuti fa l’annuncio su diverse testate giornalistiche che l’amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli, prevista per stasera in Portogallo alle ore 20:30, non si giocherà, Ci sarebbero 3 giocatori lusitani risultati positivi al COVID-19. Il Napoli avrebbe ricevuto la notizia solo una volta giunto a destinazione, dovendo quindi sobbarcarsi delle ore di viaggio inutilmente. Ovviamente, siamo in attesa di aggiornamenti sulla vicenda.

Fonte: Sportmediaset