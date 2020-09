Parma-Genoa 1-0: vittoria degli emiliani in vista di Napoli!

Il Parma, primo avversario del Napoli in campionato ha effettuato una amichevole contro il Genoa, vincendo per 1-0 grazie al goal di Karamoh. Ecco come si sono schierate le formazioni in campo:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Kurtic; Kucka, Inglese, Gervinho. A disposizione: Alastra, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Brugman, Laurini, Simonetti, Dezi, Siligardi, Ricci, Balogh, Sprocati.

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Schöne, Brlek, Ankersen; Pandev, Destro. A disposizione: Marchetti, Valietti, Masiello, Favilli, Micovschi, Jagiello, Zajc, Jaroszynski, Rovella, Eyango, Pinamonti